Пашинян провел заседание Совбеза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности, на котором обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе и пути ее преодоления, сообщает пресс-служба кабмина.

«Обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха, и дальнейшие шаги по ее преодолению», — говорится в сообщении.

В заседании приняли участие президент республики Ваагн Хачатурян, председатель Нацсобрания Ален Симонян, глава аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и другие официальные лица. Подробности повестки пока неизвестны.

Между тем на улицах Еревана уже третий день проходят протесты, начавшиеся после того, как Баку объявил о проведении «антитеррористической операции локального характера» в Нагорном Карабахе. Митингующие недовольны тем, что правительство Армении допустило такое развитие ситуации в Карабахе, и требуют отставки Пашиняна.

Нагорный Карабах капитулировал, а Азербайджан обязался предоставить коридор для эвакуации желающих из Нагорного Карабаха.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.