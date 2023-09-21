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В МИД РФ прокомментировали решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ

Захарова назвала деструктивным решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала деструктивным шагом решение Болгарии выслать настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандрита Вассиана. Ее слова передает ТАСС.

«Очередной деструктивный шаг», — сказала дипломат.

До этого ТАСС, ссылаясь на посольство России в Болгарии, сообщало, что власти страны решили выслать настоятеля подворья в Софии. Как указали российские дипломаты, власти Болгарии считают, что отец Вассиан несет угрозу национальной безопасности.

В конце августа Русская православная церковь выразила решительный протест против изгнания украинскими властями Киевской духовной академии из стен Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Болгарии Николая Денкова за отмену запрета на импорт сельхозпродукции после 15 сентября. Украинский лидер отметил, что Болгария «подает пример истинной солидарности».

Ранее посольство России направило ноту в МИД Армении.

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