Сержанта-трансгендера Сару Эштон-Чирилло сняли с должности спикера Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку ее заявления, содержащие угрозы российским журналистам, стали опасны для имиджа Запада. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил экс-посол Луганской народной республики (ЛНР), посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он допустил, что украинского лидера Владимира Зеленского заставили принять такое решение.

«Я не думаю, что украинские власти сами приняли решение об увольнении Эштон-Чирилло. Более вероятно, что на безумные заявления сержанта отреагировали западные страны. Вашингтон и Брюссель переживают за свою репутацию», — сказал Мирошник.

Он напомнил о судьбе экс-омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, которую сняли с должности за фейки о том, что российские военные якобы насилуют женщин. По мнению дипломата, все это звенья одной цепи.

Трансгендер Эштон-Чирилло, которую назначили одним из официальных представителей сил теробороны Украины в августе, заявила, что российские журналисты расплатятся за «преступления». В ответ на ее слова представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва разошлет это заявление во все международные организации, назвав его новым «доказательством террористического характера киевского режима».

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».