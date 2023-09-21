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В Польше назвали ответственного за скандал с украинским зерном

Глава МО Польши Блащак: скандал с зерном спровоцировали украинские олигархи

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Nina Liashonok/Reuters

Скандал, возникший вокруг поставок зерна в страны Европейского союза (ЕС), был вызван интересами украинских олигархов. Такое заявление в эфире Польского радио сделал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Глава ведомства отметил, что зарубежные предприниматели очень хотят продавать свою сельскохозяйственную продукцию на территории республики. При этом Варшава принимает меры для защиты местных фермеров, подчеркнул он.

«Спор с Украиной касается интересов украинских олигархов», — сказал Блащак.

Он добавил, что украинские компании должны поставлять свое зерно на выделенные им рынки. Однако Польша в соответствующий перечень не входит, так как подобные поставки «действуют ей во вред», резюмировал министр.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции.

Несмотря на это, ряд государств посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. В их числе оказались Польша, Венгрия и Словакия. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против указанных стран.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) также примет участие в судебном разбирательстве по зерну.

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