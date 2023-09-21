Пашинян не упомянул Карабах в своей речи по случаю Дня независимости Армении

Премьер-министр Армении Пашинян обратился к жителям страны по случаю Дня независимости страны, который отмечается 21 сентября. В его речи не прозвучали слова про Нагорных Карабах, сообщает РИА Новости.

В ходе своего обращения Пашинян заявил, что для будущего развития Армении нужна «свободная от конфликтов обстановка». По его словам, страна должна пройти этот путь ради независимости.

Ранее армянская газета «Грапарак» писала, что премьер-министр Армении не намерен подавать в отставку на фоне ситуации с Нагорным Карабахом и протестами в стране.

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Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.