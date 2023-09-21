Германия не поддерживает предложение Зеленского лишить РФ права вето в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ARD заявила, что Берлин не поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Мы это не поддерживаем, и я постоянно это давала понять нашим украинским партнерам по переговорам», — сказала Бербок.

Глава МИД ФРГ добавила, что для дискуссии в Германии важно отметить, что немецкая сторона не поддерживает все, что предлагается украинским правительством.

Во время выступления на заседании СБ ООН накануне Зеленский заявил, что надо временно приостанавливать участие в нем стран, которые осуществляют агрессию в нарушение устава международной организации. Он также предложил предоставить Генассамблее ООН право преодолевать вето постоянных членов Совбеза.

Ранее замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик раскритиковал слова Зеленского о том, что Германия должна стала постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.