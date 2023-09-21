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В Швейцарии усомнились в успехе «мирного плана» Зеленского

Глава МИД Швейцарии Кассис: мирный план Зеленского не имеет шансов на успех

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Mike Segar/Reuters

Предложения украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта вряд ли будут реализованы, считает глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, передает Le Temps. По его словам, «мирный план» Киева плох, поскольку не будет поддержан Россией.

«Односторонние мирные планы не имеют шансов на успех, кроме как [добиваться их реализации] с помощью силы. А мы [западные страны] не хотим, чтобы этот конфликт превратился в еще более масштабную войну», — отметил Кассис.

Зеленский озвучил «мирный план» во время выступления в СБ ООН 20 сентября. По мнению украинского лидера, урегулирование конфликта на Украине возможно при выполнении двух условий — вывода сил России и возврата Киеву контроля над границами государства. При этом Зеленский подчеркивал, что якобы только так можно добиться честного и полноценного завершения боевых действий.

Ранее Зеленского сравнили с доктором Зло.

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