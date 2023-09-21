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В Саудовской Аравии рассказали, к чему приведет использование ядерного оружия

Саудовский принц Салман заявил, что ядерный удар приведет к войне со всем миром

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Mast Irham/AP

Саудовской Аравии «по соображениям безопасности» придется обзавестись собственным ядерным оружием, если в будущем оно появится у Ирана. Такое заявление в интервью для американского телеканала Fox News сделал наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.

По его словам, получение любым из государств оружия массового поражения вызовет у Эр-Рияда беспокойство. В то же время наследный принц подчеркнул, что международное сообщество не должно стать свидетелем «еще одной Хиросимы».

«Если мир увидит гибель 100 000 человек, это будет означать, что вы находитесь в состоянии войны со всем остальным миром», — добавил Салман.

Также он отметил, что правительство Саудовской Аравии будет вынуждено принять ответные меры в случае получения Ираном ядерного оружия. В частности, это означает появление у королевства собственных боеголовок с целью поддержания «баланса сил», резюмировал собеседник телеканала.

Еще в 2018 году Салман заявил, что в относительно ближайшем будущем между его страной и Ираном может начаться военный конфликт. Тогда наследный принц призвал международное сообщество ввести санкции в отношении Тегерана и таким образом заставить его отказаться от своей ядерной программы, в противном случае через 10-15 лет «будет война».

Ранее папа римский Франциск предупредил о риске ядерного апокалипсиса.

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