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В МИД РФ заявили о провокационном характере учений НАТО

МИД: учения НАТО становятся провокационнее и проводятся в основном у границ РФ

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Mindaugas Kulbis/AP

Учения НАТО носят все более провокационный характер и специально проводятся у границ России. Об этом заявил МИД РФ РИА Новости.

«НАТО непрерывно в течение последних десятилетий наращивает масштабы своих учений. Они носят все более провокационный и агрессивный характер. Намеренно проводятся в основном вблизи российских границ», — сказали в МИД.

Как указали в министерстве, запланированные на весну 2024 года учения НАТО Steadfast Defender будут охватывать территорию сразу нескольких европейских стран, в них планируется задействовать более 40 тысяч военных.

Они также предполагают переброску американских соединений и техники в Европу, а также проработку соответствующей логистики, отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что ранее в легендах подобных маневров НАТО речь шла о некоем «воображаемом» противнике на востоке, то теперь в альянсе не скрывают, что они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО в 2024 году являются подготовкой к войне с Россией.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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