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Шольц и Зеленский провели на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке получасовую встречу

Шольц на 30 минут встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

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Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

Германский канцлер Олаф Шольц на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел получасовую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

По словам Хебештрайта, во время 30-минутной встречи Шольца и Зеленского была обсуждена политическая, военная и гуманитарная ситуация на Украине. Украинский лидер поблагодарил германское правительство за военную поддержку Киева, в первую очередь за усиление артиллерии и противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН перед практически пустым залом. Выступление немецкого политика выпало на конец дня, поэтому мало кто остался, чтобы его послушать.

Шольц высказался за реформирование Совета Безопасности ООН. По мнению канцлера, ООН недостаточно отражает реальность многополярного мира.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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