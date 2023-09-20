В США заявили о возможной отставке Зеленского

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times высказал мнение, что США могут перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению эксперта, украинский лидер, вероятно, сможет убедить американский конгресс выделить дополнительные средства, однако это может оказаться и его последней «победой».

Брайен считает, что Зеленский может получить урезанный пакет, после чего его отправят в отставку.

До этого представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что Владимир Зеленский направляется в США просить у Запада денег и новое оружие. По данным СМИ, Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.

20 сентября корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон сообщал, что Вооруженные силы Украины в обозримом будущем не получат от Вашингтона выпрашиваемые Киевом ракеты ATACMS.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.