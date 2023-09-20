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В Киеве рассказали о решении Албании по курсу Украины в НАТО

В Киеве заявили, что Албания официально поддержала вступление Украины в НАТО

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Matthias Graben/imageBROKER/Global Look Press

Албания вошла в список государств, подписавших декларацию о поддержке атлантических амбиций Украины, заявил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква, передает «Европейская правда». По его словам, соответствующее решение было принято албанским премьер-министром Эди Рама на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Албания, которая как непостоянный член сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН и является членом НАТО с 1999 года, стала 25-й страной, которая формализовала четкую поддержку членства Украины в альянсе», — отметил Жовква.

Он добавил, что Рама и Зеленский переговорили на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Жовква подчеркнул, что в тексте декларации говорится о поддержке вступления Украины в НАТО со стороны Албании, обещается сохранение такой позиции Тираны в дальнейшем и выражается готовность на различную помощь Киеву.

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