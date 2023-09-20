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В Кремле заявили, что предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет

Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

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Vasily Fedosenko/Reuters

В настоящее время нет предпосылок для возобновления переговоров между Украиной и Россией. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что заявления о переговорах сейчас стали все чаще звучать.

«И президент последовательно отвечает и разъясняет позицию российской стороны, которая никогда не отказывалась от идеи таких переговоров, но которая констатирует, что в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет», — сказал представитель Кремля.

Накануне главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И заявляли о бесперспективности попыток урегулирования кризиса на Украине без учета интересов РФ.

До этого Лавров говорил, что вокруг темы возможных российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор. По его словам, за последнее время было выдвинуто множество различных инициатив.

13 сентября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщал, что Владимир Зеленский намеренно отказывается от мирного решения конфликта, игнорируя заявления главы российского государства Владимира Путина о готовности России к переговорам.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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