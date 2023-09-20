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В Киеве отреагировали на сделанное президентом Польши сравнение Украины с утопающим

Посол Зварыч: слова Дуды о сравнении Украины с утопающим являются некорректными

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Украинский посол в Польше Василий Зварыч назвал некорректным сравнение Украины с утопающим, которое ранее сделал польский лидер Анджей Дуда. Об этом заявил пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Он (посол. — «Газета.Ru») отметил некорректность сравнения с Украиной, которое сделал президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк», — сказано в сообщении.

20 сентября президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который тянет остальных на дно. По его словам, республика должна действовать в собственных интересах, при этом поддерживая Киев так, чтобы «не утонуть» самой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь говорила, что западные государства, в частности Польша, помогли Украине попасть в текущую ситуацию. Так она отреагировала на слова Дуды о том, что Киев похож на утопающего человека, который может утянуть своих спасителей за собой.

Позже МИД Польши сообщал, что украинский посол в Польше был вызван в министерство иностранных дел республики из-за высказываний главы Украины Владимира Зеленского о блокаде поставок зерна в Европейский союз.

Ранее в Польше назвали основную причину претензий к Украине.

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