Грузию наказывают, потому что ее руководство отказалось начинать войну, считает грузинский вице-премьер Тея Цулукиани, передает «Sputnik. Грузия». По ее словам, ситуацию в стране пытаются расшатать.

«Мы — и парламент и правительство — здесь ради того, чтобы в этой стране не было никакого госпереворота, никакого огня <…> Пусть никто не врет по поводу того, что грузинским властям не предлагали начинать войну», — отметила Цулукиани.

Она добавила, что власти республики сделают все возможное для сохранения мира.

В Тбилиси не раз указывали на попытки втянуть Грузию в конфликт на Украине. В частности, в желании организовать «второй фронт» против России обвиняли внутреннюю оппозицию и Киев. Кроме того, отказ Грузии от противостояния с Москвой связывали с тем, что Евросоюз отказал республике в статусе кандидата на вступление наравне с Украиной и Молдавией.

Ранее Грузии предрекли «евромайдан» из-за действий ЕС.