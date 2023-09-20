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В Грузии пообещали не допустить госпереворота

Вице-премьер Цулукиани: власти Грузии сделают все возможное для сохранения мира

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Aron Urb/Wikipedia

Грузию наказывают, потому что ее руководство отказалось начинать войну, считает грузинский вице-премьер Тея Цулукиани, передает «Sputnik. Грузия». По ее словам, ситуацию в стране пытаются расшатать.

«Мы — и парламент и правительство — здесь ради того, чтобы в этой стране не было никакого госпереворота, никакого огня <…> Пусть никто не врет по поводу того, что грузинским властям не предлагали начинать войну», — отметила Цулукиани.

Она добавила, что власти республики сделают все возможное для сохранения мира.

В Тбилиси не раз указывали на попытки втянуть Грузию в конфликт на Украине. В частности, в желании организовать «второй фронт» против России обвиняли внутреннюю оппозицию и Киев. Кроме того, отказ Грузии от противостояния с Москвой связывали с тем, что Евросоюз отказал республике в статусе кандидата на вступление наравне с Украиной и Молдавией.

Ранее Грузии предрекли «евромайдан» из-за действий ЕС.

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