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В России оценили шансы Пашиняна остаться у власти

Политолог Рудаков: шансы Пашиняна остаться у власти в Армении минимальны

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Асатур Есаянц/РИА Новости

В связи с последними событиями в Нагорном Карабахе шансы премьер-министра Армении Никола Пашиняна остаться у власти минимальны. Такое мнение в интервью «Ридусу» озвучил политолог Александр Рудаков. При этом, по его словам, «политические силы», которые стоят за нынешним главой армянского кабмина, скорее всего, будут и дальше оказывать влияние на политику в стране.

«Пашиняну вряд ли удастся сохранить власть, но стоящие за ним политические силы никуда не денутся. Сейчас Никол Пашинян и его соратники обвиняют в происходящем Россию, чей миротворческий контингент присутствует на территории Карабаха. Этим они пытаются сложить с себя ответственность за происходящее и ввести в заблуждение армянский народ», — отметил Рудаков.

Он добавил, что Пашинян и покровительствующие ему силы изначально были готовы к отказу от Карабаха ради переориентации Армении на Запад.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Карабахе. В ведомстве сообщили, что целью боевых действий станет пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В этот же день в Армении вспыхнули протесты. Сообщалось, что у здания правительства республики и посольства России в Ереване задержали 16 человек.

Ранее помощник зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева назвал Россию гарантом существования Армении.

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