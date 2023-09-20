Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно об одобрении всеми ведомствами США поставок Украине ракет ATACMS

Foreign Policy: все американские ведомства одобрили поставки ATACMS Украине

close
100%
U.S. Army

Все американские ведомства одобрили поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских ракет большой дальности ATACMS, однако окончательное решение остается за главой государства Джо Байденом, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источник в аппарате конгресса.

«Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет», — заявил собеседник журнала.

11 сентября официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер заявил, что американские власти по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, но никаких новых решений по этому поводу пока не принято.

Также сообщалось, Владимир Зеленский планирует в очередной раз поговорить с американским коллегой Джо Байденом о поставках Украине баллистических дальнобойных ракет ATACMS.

Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км возможно осуществлять с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Украина неоднократно обращалась к США с просьбой предоставить ракеты ATACMS.

Ранее Зеленский выразил уверенность в скорой передаче Киеву ракет ATACMS.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях