Стало известно об одобрении всеми ведомствами США поставок Украине ракет ATACMS

Все американские ведомства одобрили поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских ракет большой дальности ATACMS, однако окончательное решение остается за главой государства Джо Байденом, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источник в аппарате конгресса.

«Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет», — заявил собеседник журнала.

11 сентября официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер заявил, что американские власти по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, но никаких новых решений по этому поводу пока не принято.

Также сообщалось, Владимир Зеленский планирует в очередной раз поговорить с американским коллегой Джо Байденом о поставках Украине баллистических дальнобойных ракет ATACMS.

Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км возможно осуществлять с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Украина неоднократно обращалась к США с просьбой предоставить ракеты ATACMS.

Ранее Зеленский выразил уверенность в скорой передаче Киеву ракет ATACMS.