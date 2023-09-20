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Зеленский уверен в скорой передаче Киеву ракет ATACMS

Зеленский заявил, что Украина вышла на финишную прямую в получении ракет ATACMS

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Ida Marie Odgaard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN выразил уверенность в скором получении Украиной ракет ATACMS американского производства.

«Мы на финишной прямой. Я в этом уверен», — сказал он.

Зеленский отметил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) неполучение американских ракет будет потерей.

19 сентября спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, которая должна пройти 21 сентября, не намерен гарантировать ему новый раунд финансирования.

До этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявлял, что у украинской армии достаточно средств для продолжения контрнаступления. Он отмечал, что Вооруженные силы Украины продвигаются очень медленно и очень целенаправленно, сохраняя при этом живую силу.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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