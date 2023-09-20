Политолог предрек политические потрясения в Армении

После нового витка конфликта в Нагорном Карабахе Армения столкнется с политическими потрясениями. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. По его мнению, премьер-министру республики Николу Пашиняну придется оставить свой пост, чтобы сохранить обстановку в стране стабильной.

«Пашинян будет вынужден уйти, и для страны будет лучше, если он сделает это сам. В противном случае можно ожидать в лучшем случае беспорядков, а в худшем — гражданской войны. Так или иначе, той Армении, которую мы знали раньше, больше не будет», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что, судя по событиям последних суток, правительство страны готово применить силу. Однако, по его словам, если протестующих будет слишком много, власть отступит.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Карабахе.

В ведомстве сообщили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В этот же день в Армении вспыхнули протесты. Сообщалось, что у здания правительства республики и посольства России в Ереване задержали 16 человек.

Ранее в Госдуме РФ призвали стороны конфликта в Карабахе прекратить боевые действия.