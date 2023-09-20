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В Госдуме ответили на слова о выгоде России от конфликта в Нагорном Карабахе

Депутат Затулин: конфликт в Нагорном Карабахе не может быть выгоден России

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Emrah Gurel/AP

У России «нет и не может быть» никакой выгоды от военных действий в Нагорном Карабахе, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Утверждающих обратное он в интервью НСН назвал глупцами и предателями.

«Прежде всего, не в наших интересах возобновление военных действий. Никакой выгоды в том, что Азербайджан перешел к военным действиям, у РФ нет и быть не может. Люди в России, которые утверждают обратное, либо глупые, либо предатели по отношению к собственной стране», – заявил депутат.

Развитие конфликта в целом он связал с настойчивостью России в давлении на Баку. При этом объявление новой военной операции 19 сентября он назвал «целенаправленным планом» властей Азербайджана, которые стремятся выдавить армян из Карабаха.

Напомним, власти Нагорного Карабаха сегодня заявили о достигнутом соглашении о прекращении огня по предложению российских миротворцев. Оставшиеся подразделения служащих ВС Армении выйдут из зоны развертывания российского миротворческого контингента, Армия обороны Карабаха будет полностью разоружена.

Подробнее о последних событиях в Нагорном Карабахе читайте в материале «Газеты.Ru».

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