Политолог: слова Эрдогана о Крыме — явный сигнал Киеву

Журналист-международник, политолог Аббас Джума в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что не стоит ждать ухода России из Крыма. По мнению эксперта, это явный сигнал Киеву о том, что Анкара «умывает руки» в этом вопросе.

«Пусть весь популизм остается в Киеве, пусть они там живут фантазиями, мечтами, а в Анкаре хотят говорить о вещах насущных, о реальности, о том, что можно изменить, поменять, договориться, и Крым не входит в них», — отметил Джума.

Политолог не согласен с предположениями, что Эрдоган, говоря о Крыме, пытался задобрить Россию, чтобы та возобновила выгодную для Турции черноморскую инициативу. Джума напомнил, что Москва ясно дала понять, что, пока Запад не выполнит данные им обещания, возвращения к зерновой сделке не будет.

О том, что Россия не оставит Крым, Эрдоган заявил в интервью американскому телеканалу PBS. По его словам, еще в 2014 году у него были дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу полуострова, но это не дало результата.

Ранее Эрдоган сообщил, что продолжит переговоры с Путиным по возобновлению черноморской инициативы.