Польский министр считает, что Украина не справится с ответом Польши на эмбарго

Польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс заявил, что Варшава справится с эмбарго на фрукты и овощи, а Украина — неизвестно, сообщает РИА Новости.

Речь идет о предложении замминистра экономики Украины Тараса Качки ввести эмбарго на польские фрукты и овощи.

«Это большое удивление для меня. Такого, что делает министр Тарас Качка, еще не бывало. До сих пор я надеялся, что он делает это от своего имени, и я вижу, что сейчас он убеждает свое правительство принимать такие решения», — заявил Телюс.

Он отметил, что Польша поставляет на Украину фрукты и овощи в небольших объемах, и если будет введено эмбарго, то его ведомству придется искать варианты решения этой проблемы — однако Телюс выразил уверенность, что Польша справится с этой ситуацией.

В отношении Украины польский министр выразил сомнения.

Ранее министр по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может прекратить поддерживать Украину на фоне аграрного скандала.

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