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Польский министр считает, что Украина не справится с ответом Польши на эмбарго

Польский министр Телюс: Варшава справится с эмбарго, а Украина — неизвестно

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс заявил, что Варшава справится с эмбарго на фрукты и овощи, а Украина — неизвестно, сообщает РИА Новости.

Речь идет о предложении замминистра экономики Украины Тараса Качки ввести эмбарго на польские фрукты и овощи.

«Это большое удивление для меня. Такого, что делает министр Тарас Качка, еще не бывало. До сих пор я надеялся, что он делает это от своего имени, и я вижу, что сейчас он убеждает свое правительство принимать такие решения», — заявил Телюс.

Он отметил, что Польша поставляет на Украину фрукты и овощи в небольших объемах, и если будет введено эмбарго, то его ведомству придется искать варианты решения этой проблемы — однако Телюс выразил уверенность, что Польша справится с этой ситуацией.

В отношении Украины польский министр выразил сомнения.

Ранее министр по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может прекратить поддерживать Украину на фоне аграрного скандала.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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