В США раскритиковали Трампа за отказ от участия в дебатах партии

Бывший вице-президент США и кандидат на должность главы государства от Республиканской партии Майк Пенс подверг критике экс-президента страны Дональда Трампа за намерение пропустить очередные дебаты в партии. Пенс призвал Трампа поделиться с американцами планами по восстановлению страны после срока Джо Байдена. Об этом сообщает The Hill.

«Послушайте, в этой стране много проблем. Джо Байден ослабил Америку внутри страны и за рубежом, и я думаю, что бывший президент – как и все остальные из нас, претендующих на выдвижение от республиканской партии – обязан перед американским народом выразить, какой будет наша программа по изменению этой страны», — заявил Пенс.

Он отметил, что отказ от участия во вторых дебатах Республиканской партии — «упущенная возможность для Дональда Трампа и для избирателей-республиканцев».

В ноябре 2024 года в США пройдут очередные выборы главы государства. Трамп, проигравший предыдущую президентскую гонку, еще в конце 2022 года официально объявил о своем участии во всеобщем голосовании. Позже о намерении баллотироваться на второй срок сообщил действующих хозяин Белого дома Джо Байден.

Ранее Трамп рассказал, что будет с Байденом в случае прихода к власти республиканцев.