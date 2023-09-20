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Стало известно о намеке Путина Южной Корее насчет Украины

Korea Times: Путин дал намек Южной Корее во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына

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Артем Геодакян/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном намекнул Южной Корее, что пора перестать помогать Украине. Такое мнение высказал профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков в беседе с газетой Korea Times.

Ланьков утверждает, что Путин дал понять, что если Южная Корея снова предоставит военную помощь Украине, то Россия предложит Северной Корее сотрудничество в ядерной отрасли.

По мнению эксперта, РФ поможет КНДР развивать ракетный и ядерный потенциал, поделившись своими технологиями.

Северокорейский лидер прибыл в Россию 13 сентября, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области, а после один продолжил турне по стране.

По окончании своего официального визита в Российскую Федерацию, 17 сентября, Ким Чен Ын перед отправлением на спецпоезде из Владивостока поблагодарил Путина, а также власти и народ России за гостеприимство.

Ранее сообщалось, что Шойгу передал Ким Чен Ыну меч ручной работы с драгоценными камнями и миниатюрами.

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