Стало известно о намеке Путина Южной Корее насчет Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном намекнул Южной Корее, что пора перестать помогать Украине. Такое мнение высказал профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков в беседе с газетой Korea Times.

Ланьков утверждает, что Путин дал понять, что если Южная Корея снова предоставит военную помощь Украине, то Россия предложит Северной Корее сотрудничество в ядерной отрасли.

По мнению эксперта, РФ поможет КНДР развивать ракетный и ядерный потенциал, поделившись своими технологиями.

Северокорейский лидер прибыл в Россию 13 сентября, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области, а после один продолжил турне по стране.

По окончании своего официального визита в Российскую Федерацию, 17 сентября, Ким Чен Ын перед отправлением на спецпоезде из Владивостока поблагодарил Путина, а также власти и народ России за гостеприимство.

Ранее сообщалось, что Шойгу передал Ким Чен Ыну меч ручной работы с драгоценными камнями и миниатюрами.