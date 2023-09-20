В польском правительстве заявили, что Варшава может прекратить поддержку Украины

Министр Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава может прекратить поддержку Украины. Об этом сообщает информационное агентство PAP.

По словам министра, польское правительство хотело бы и дальше поддерживать Украину, но для этого необходима поддержка населения страны. И если такой поддержки не будет, подчеркнул чиновник, то оказывать Киеву помощь так же, как и было раньше, будет затруднительно.

Министр отметил, что шаги, предпринятые украинскими властями, негативно отражаются на отношениях двух стран. Шинковский вель Сенк считает, что действия, предпринятые Украиной в сельскохозяйственной сфере, значительно снижают желание населения Польши продолжать оказывать Киеву военную и финансовую поддержку.

Ранее сообщалось, что член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что польский президент Анджей Дуда поставил интересы своей страны выше потребностей Украины.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.