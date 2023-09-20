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Блинкен в телефонном разговоре с Пашиняном заявил о поддержке суверенитета Армении

Блинкен заверил Пашиняна в поддержке суверенитета и целостности Армении

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Reuters/Global Look Press

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой правительства Армении Николом Пашиняном заверил того в полной американской поддержке армянского суверенитета и территориальной целостности. Об этом со ссылкой на распространенный пресс-релиз Госдепартамента США сообщает РИА Новости.

Блинкен сказал, что Вашингтон глубоко обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе и призывает Баку к немедленному прекращению военных действий и возвращению к диалогу. Госсекретарь также подчеркнул, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении.

Ранее сообщалось, что официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Тегеран считает Нагорных Карабах частью Азербайджана, но призывает решать все проблемы с помощью диалога.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информации об угрозе жизни российских миротворцев в Нагорном Карабахе пока нет.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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