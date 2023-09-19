Протестующие в Ереване пригрозили парализовать город в среду

Сооснователь и координатор инициативы «ХайаКве» (Армянский вотум) Аветик Чалабян на акции протеста у здания правительства Армении призвал людей не покидать площадь Республики и 20 сентября парализовать весь город. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы боремся за нашу жизнь, за наши права, за будущее, за наших детей», — отметил Чалабян.

Он подчеркнул, что необходимо готовиться «к долгой борьбе», без усталости и разочарования. По словам Чалабяна, протестующим необходимо оставаться на площади Республики, чтобы в среду «парализовать весь город».

Активист напомнил, что в Нагорном Карабахе в данный момент десять сел находятся в окружении азербайджанских войск.

В МИД России выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.

После стычек с полицией в Ереване есть задержанные. До этого стало известно, что в Ереване участники акции протеста пытаются прорвать полицейский кордон вокруг здания правительства.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.