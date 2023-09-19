Генеральный консул России в Гонконге покинул свой пост

Генеральный консул России в Гонконге Игорь Сагитов завершил свою миссию. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщает генконсульство РФ.

В заявлении диппредставительства говорится, что по сложившейся протокольной практике Сагитов перед этим провел встречи с главным секретарем (второй по значимости пост) администрации Гонконга Эриком Цаном и заместителем комиссара МИД КНР в этом специальном административном районе Китая Пань Юньдуном.

Сагитов работал генеральным консулом РФ в специальных административных районах Китая — Гонконге и Макао — с августа 2019 года.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что генконсул Российской Федерации Евгений Бобров, рассказавший о спаде использования русского языка в школах республики, покинул свой пост.

До этого генконсул КНР во Владивостоке Пяо Янфань заявила, что СМИ России и Китая необходимо объединиться и переломить тенденцию господствующего влияния в мире западной прессы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.