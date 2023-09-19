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МИД РФ прокомментировал ситуацию на киргизо-таджиской границе

МИД РФ призвал Бишкек и Душанбе воздержаться от необдуманных шагов на границе

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Danil Usmanov/AP

Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало Бишкек и Душанбе воздержаться от резких заявлений и необдуманных шагов по пограничному вопросу между Киргизией и Таджикистаном. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Российская сторона исходит из того, что все имеющиеся противоречия должны решаться в рамках действующей двусторонней межправительственной комиссии исключительно политико-дипломатическими методами», — говорится в публикации.

Стороны призвали воздержаться от резких заявлений и необдуманных шагов, способных свести на нет достигнутые в последнее время позитивные результаты в переговорном процессе по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы.

В июле пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщила, что на одном из участков киргизско-таджикской границы произошел конфликт между жителями приграничных районов.

Там отметили, что после конфликта на автодороге в местности Дача между гражданами Киргизии и Таджикистана произошла драка.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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