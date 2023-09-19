Совету ЕС предложили ввести санкции в отношении Азербайджана

Депутаты Европейского парламента (ЕП) обратились к Совету Евросоюза с призывом рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление ЕП.

По словам депутатов Европарламента, они «самым решительным образом осуждают сегодняшнее заранее спланированное и неоправданное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах».

«В отсутствие немедленного прекращения продолжающегося нападения мы призываем Совет ЕС фундаментально пересмотреть отношения с Азербайджаном и рассмотреть вопрос о введении санкций против ответственных властей Азербайджана», — сказано в заявлении.

В Европарламенте также выразили серьезную обеспокоенность последствиями действий азербайджанской стороны для гражданского населения Нагорного Карабаха.

«Призываем Азербайджан воздержаться от использования военной эскалации в качестве предлога для насильственного вывода местного населения», — говорится в заявлении.

Депутаты ЕП также указали, что Баку должен немедленно прекратить все военные действия.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Позднее Минобороны Азербайджана заявило о ликвидации радиолокационной станции Вооруженных сил Армении. По данным ведомства, она была размещена в месте дислокации российских миротворцев.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.