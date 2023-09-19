Симоньян заявила, что никто не поможет Армении, кроме России

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

Она обратила внимание, что в Ереване участники акции протеста, которые во вторник, 19 сентября, собрались у здания парламента Армении, кричат, что премьер-министр страны Никол Пашинян является «предателем».

«Проснулись. Армянин, идущий во власть с антироссийскими лозунгами, — предатель по определению. Предатель армянских интересов, не российских», — написала журналистка.

По ее мнению, Россия «обойдется» без Армении, а вот Армения без РФ — нет.

Главред медиагруппы вспомнила, что когда в 1990-е годы училась в США, где ее считали русской, некоторые люди удивлялись, что она не похожа на русскую. Как заявила Симоньян, ей приходилось объяснять, что она является этнической армянкой. По ее словам, «никто, ни один человек не знал, что это вообще значит, не слышал о таком народе».

«Никакая Ким не поможет, никакое НАТО и бровью не поведет. Никто никогда не помогал Армении, кроме России. И никто никогда не поможет. Не знать этого — значит, не хотеть знать. Нежелание знать — это добровольный идиотизм. А добровольный идиотизм, как правило, жестоко наказывается историей», — добавила Симоньян.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о проведении антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе, целью которых является пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории Карабаха. В МО отметили, что проинформировали российскую миротворческую миссию и российско-турецкий мониторинговый центр о проведении «антитеррористической операции».

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Заявления же азербайджанского военного ведомства о том, что 17 сентября подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, не соответствуют действительности, подчеркнули в армянском МО.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.