Франция потребовала экстренного созыва Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе

Власти Франции потребовали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе, цитирует ТАСС заявление Министерства иностранных дел республики.

«Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН», — сообщили в министерстве.

В МИД отметили, что Париж ведет консультации с европейскими и американскими партнерами и просит предоставить ответ по рискам безопасности в регионе, «которые несет неприемлемое наступление Азербайджана».

МИД также призвал Баку немедленно прекратить боевые действия и соблюдать международное право.

19 сентября Баку объявил о проведении антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе, целью которых является пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории Карабаха. В МО отметили, что проинформировали российскую миротворческую миссию и российско-турецкий мониторинговый центр о проведении «антитеррористической операции».

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.