В МИД России рассказали, возможны ли контакты РФ и США на Генассамблее ООН

США не обращались к России по поводу контактов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«График визита министра [иностранных дел РФ Сергея Лаврова] в Нью-Йорк крайне насыщенный. Двусторонний контакт с американской стороной не предполагается, а с учетом взятого Вашингтоном курса — не видим в нем добавленной стоимости. Тем более что к нам обращений на этот счет не поступало», — сказал он.

Замглавы МИД России добавил, что администрация американского лидера больше озабочена пиаром с трибуны ООН украинской политики и президента Украины Владимира Зеленского с прицелом на предстоящие выборы президента в США в 2024 году.

19 сентября Рябков заявлял, что маршрут министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН сложен из-за закрытия неба Западом.

В этот же день официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова говорила, что Лавров выступит на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 23 сентября.

На прошлой неделе Захарова сообщала, что министр иностранных дел России проведет около 20 двусторонних встреч на полях ГА ООН в Нью-Йорке, в том числе с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Лавров намерен провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч и переговоры.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.