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Обозреватель: Пекин делает ставку на Москву в своем проекте «Пояс и путь»

Обозреватель Легуенко: КНР делает ставку на РФ в проекте «Пояс и путь»

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Очевидно, что Китай делает ставку на Россию в продвижении своего стратегического проекта «Пояс и Путь», реализация которого идет недостаточно гладко. Об этом заявил обозреватель «Ридуса» Максим Легуенко в своей публикации, посвященной визиту главы МИД КНР Ван И в Москву, где он провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Колумнист обратил внимание, что главный дипломат Китая прибыл в РФ после переговоров с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, о содержании которых проинформировал главу российского внешнеполитического ведомства.

«Действия глав МИД РФ и КНР полностью соответствуют текущим интересам двух стран, сделавших ставку на противостояние американоцентричному миру, в ходе которого они готовы сотрудничать и обмениваться той или иной информацией, что четко продемонстрировал Ван И, поделившийся содержанием своей беседы с Салливаном», — отметил Легуенко.

Он добавил, что Пекин может использовать расширение связей с РФ как инструмент давления на Вашингтон с целью возвращения сотрудничества в области высоких технологий.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин до этого сообщила, что четырехдневный визит Ван И в Россию направлен на содействие развитию двусторонних отношений и обмен мнениями по вопросам безопасности двух стран.

Ранее в Пентагоне заявили, что не хотят войны с Китаем.

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