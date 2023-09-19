МИД Армении высказался о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе

МИД Армении назвал широкомасштабной агрессией действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, передает Armenpress.

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что Азербайджан «совершает очередное военное преступление, убивая мирных и беззащитных людей».

Ранее сообщалось, что военные Азербайджана атакуют крупнейший город непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Степанакерт — уже более часа, заявил депутат местного парламента Метакс Акопян. По его словам, судя по всему, удары наносятся со стороны Аскерана и Шушы.

Он добавил, что в городе наблюдаются проблемы со связью — в этом смысле это очень сложная ситуация. Акопян подчеркнул, что не знает, состоится ли заседание Совета безопасности НКР на фоне действий Азербайджана.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Как утверждают в Баку, целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.