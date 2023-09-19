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Захарова рассказала о реакции России в случае силовых посягательств Украины на Крым

Захарова: попытки силовых посягательств ВСУ на Крым получат жесткий ответ России

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в случае любых попыток силовых посягательств Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым РФ будет жестко и незамедлительно отвечать, передает ТАСС.

Таким образом Захарова прокомментировала заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, пригрозившего «выкурить россиян из Крыма» при помощи оружия.

«Любые попытки силовых посягательств на полуостров получат немедленный и жесткий ответ», — сказала она.

Дипломат напомнила, что вопрос Крыма закрыт самими жителями, сделавшими свой выбор в 2014 году.

«Потому что знали, что их ждет, что их будут «выкуривать» все эти годы по-разному: экономически, социально, гуманитарно, на основе вот этой националистической логики», — добавила представитель российского МИД.

Также Мария Захарова вернула заместителю главы польского МИД Аркадиушу Мулярчику обвинения в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. Она подчеркнула, что именно Польша помогает людям пройти сотни, если не тысячи километров с территории Украины в Средиземное море.

Ранее Захарова прокомментировала планы Украины засудить европейские страны.

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