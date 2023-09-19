В США заявили, что Китай превращается в «империю зла»

Бывший вице-президент США и кандидат на должность главы государства от Республиканской партии Майк Пенс заявил, что КНР стоит на пути превращения в «империю зла». Его слова приводит Reuters.

«Китай, возможно, еще не является империей зла, но он усердно работает, чтобы ею стать», — сказал Пенс.

Пенс призвал Соединенные Штаты увеличить поставки оружия на Тайвань, а также прекратить экономические связи с китайскими отраслями промышленности и ограничить доступ китайских граждан к работе в технологических компаниях США.

По его словам, Пекин представляет для Вашингтона величайшую стратегическую и экономическую угрозу в нынешнем веке.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что в последнее время наблюдается улучшение американо-китайских отношений.

«Ситуация развивается в лучшем направлении. И президент [США Джо Байден] убежден, что важно, чтобы сохранялось ощущение диалога», — сказал Кирби.

До этого высокопоставленная представительница администрации президента США рассказала, что Соединенные Штаты в ходе контактов с КНР усмотрели ограниченные признаки того, что страна нацелена восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии.

Ранее в Пентагоне заявили, что не хотят войны с Китаем.