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В Польше рассказали о перспективах продления льгот для беженцев с Украины

В Польше заявили, что льготы для украинских беженцев не вечны

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akub Orzechowski/Agencja Gazeta/Reuters

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что льготы для украинцев, прибывающих на территорию страны, «не являются постоянными». Он также отметил, что решения о продлении мер поддержки пока не принято. Его слова приводит портал Do Rzeczy.

Мюллер подчеркнул, что Варшава поддерживает Киев в вооруженном конфликте с Россией, однако льготы для украинцев носят временный характер.

Пресс-секретарь правительства считает, что в этом вопросе возможностей у международного сообщества гораздо больше.

«Все международное сообщество должно принять более активное участие, вот и все», — сказал Мюллер.

Как следует из текста, это заявление прозвучало на фоне критики Киевом решения Польши продлить ограничения на импорт украинской сельхозпродукции.

18 сентября Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии (ЕК) по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них.

Киев направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против трех европейских государств, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна.

Ранее в Польше назвали условие для принятия Украины в Евросоюз.

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