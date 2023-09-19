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Стало известно о всеобщем недовольстве в команде Зеленского

«РБК-Украина»: в команде Зеленского накопились всеобщее недовольство и усталость

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Ida Marie Odgaard/Reuters

В команде главы Украины Владимира Зеленского накопились всеобщее недовольство и усталость. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на источник в окружении украинского лидера.

Собеседник агентства отметил, что на сегодняшний день в команде Зеленского «уже все от всех устали».

«Это нормальная история для конца каждого политического цикла, у Порошенко, если вспомните, тоже такое было», — сказал он.

До этого обозреватель газеты The New York Times Эндрю Крамер заявлял, что Владимир Зеленский осознал, что западных политиков нужно больше благодарить, а не критиковать. По мнению журналиста, украинский лидер изменил тон и подход «после критики того, как он ругал своих союзников и выглядел неблагодарным, требуя оружия».

18 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что администрация США фиксирует растущее число американских конгрессменов, критикующих большие расходы на помощь Украине.

Ранее в США рассказали о расколе по военной поддержке Украины на фоне визита Зеленского.

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