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В ВТО подтвердили подачу жалобы со стороны Украины по вопросу запрета на ввоз зерна

ВТО подтвердила, что Киев подал запрос на консультации по запрету на ввоз зерна

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Vadim Ghirda/Reuters

Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила, что Украина вечером 18 сентября подала запрос на проведение консультаций по вопросу запрета на ввоз своего зерна в Польшу, Словакию и Венгрию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что запрос на консультации поступил в понедельник вечером», — сказали в ВТО.

Глава Антимонопольного комитета Украины Тарас Качка заявил в интервью Politico, что действия Польши, Венгрии и Словакии являются нарушением норм ВТО и призваны защитить местных фермеров от украинского экспорта после блокады черноморских портов. По его мнению, запреты не окажут влияния на цены, а лишь мотивированы политическими соображениями.

18 сентября Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии (ЕК) по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них.

Ранее в Минсельхозе Венгрии заявили, что зерно не должно быть инструментом войны.

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