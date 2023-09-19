В ВТО подтвердили подачу жалобы со стороны Украины по вопросу запрета на ввоз зерна

Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила, что Украина вечером 18 сентября подала запрос на проведение консультаций по вопросу запрета на ввоз своего зерна в Польшу, Словакию и Венгрию. Об этом сообщает РИА Новости.



«Мы можем подтвердить, что запрос на консультации поступил в понедельник вечером», — сказали в ВТО.

Глава Антимонопольного комитета Украины Тарас Качка заявил в интервью Politico, что действия Польши, Венгрии и Словакии являются нарушением норм ВТО и призваны защитить местных фермеров от украинского экспорта после блокады черноморских портов. По его мнению, запреты не окажут влияния на цены, а лишь мотивированы политическими соображениями.

18 сентября Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии (ЕК) по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них.

Ранее в Минсельхозе Венгрии заявили, что зерно не должно быть инструментом войны.