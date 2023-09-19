Си Цзиньпин рассказал, чего ожидает от отношений КНР и США

Председатель КНР Си Цзиньпин в письме двум ветеранам американских войск, которые сражались на стороне Китая во времена Второй мировой, заявил, что Пекин и Вашингтон обязаны добиться мирного сосуществования, так как страны несут ответственность за стабильность в мире. Об этом сообщает Reuters.

В письме для бывшего пилота Гарри Мойера и стрелка Мела Макмаллена глава КНР отметил, что во времена Второй мировой войны народы Китая и США сражались против одного и того же врага, создав «крепкую» дружбу.

«Глядя в будущее, Китай и США, как две крупные страны, несут ответственность за мир, стабильность и развитие во всем мире», — заявил Си Цзиньпин.

США и КНР «обязаны добиться взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», говорится в письме.

В 1941-1942 годах американская группа военных добровольцев, известная как «Летающие тигры», представляла собой истребительную группировку, состоящую из бывших американских пилотов, нанятых Китайской Республикой для борьбы против Японии, напоминает Reuters.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что надеется вскоре или спустя некоторое время провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я надеюсь, что увижу господина Си вскоре или спустя время. Я провел (в обсуждениях с ним. — «Газета.Ru») больше времени, чем многие мировые лидеры за последние 12 лет», — сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать по глобальному развитию.