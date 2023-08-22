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Си Цзиньпин зааявил о готовности сотрудничать по глобальному развитию

Си Цзиньпин: КНР готова к сотрудничеству в области глобального развития

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CFOTO/Sipa USA/Reuters

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао в рамках сессии «Диалог лидеров на деловом форуме БРИКС» зачитал заявление председателя КНР Си Цзиньпина, в котором говорится о том, что Пекин готов к сотрудничеству для ускорения реализации инициативы глобального развития. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении утверждается, что Китай будет сотрудничать со всеми странами для ускорения развития сотрудничества в области реализации инициативы глобального развития.

До этого стало известно, что во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо китайские власти могут обратиться с просьбой оказать содействие в решении экономических проблем. 

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин призвал следовать курсу модернизации в китайском стиле.

Он обратил внимание, что это требование указывает путь к построению социалистической державы и возрождения китайской нации. Главной особенностью модернизации в китайском стиле, в отличие от западной модели Си Цзиньпин, назвал соблюдение интересов всего общества.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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