Си Цзиньпин зааявил о готовности сотрудничать по глобальному развитию

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао в рамках сессии «Диалог лидеров на деловом форуме БРИКС» зачитал заявление председателя КНР Си Цзиньпина, в котором говорится о том, что Пекин готов к сотрудничеству для ускорения реализации инициативы глобального развития. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении утверждается, что Китай будет сотрудничать со всеми странами для ускорения развития сотрудничества в области реализации инициативы глобального развития.

До этого стало известно, что во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо китайские власти могут обратиться с просьбой оказать содействие в решении экономических проблем.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин призвал следовать курсу модернизации в китайском стиле.

Он обратил внимание, что это требование указывает путь к построению социалистической державы и возрождения китайской нации. Главной особенностью модернизации в китайском стиле, в отличие от западной модели Си Цзиньпин, назвал соблюдение интересов всего общества.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.