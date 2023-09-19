Индия высылает высокопоставленного канадского дипломата

Индия высылает высокопоставленного дипломата Канады, его обязали покинуть страну в течение пяти дней. Об этом говорится в заявлении индийского МИД в X (бывший Twitter).

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава высылает высокопоставленного индийского дипломата. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что полиция страны подозревает Нью-Дели в причастности к ликвидации лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара.

Как сообщили в МИД Индии, верховный комиссар Канады в этой стране был вызван 19 сентября и проинформирован о решении индийского правительства выслать высокопоставленного канадского дипломата. Он должен покинуть территории Индии в течение пяти дней.



В индийском МИД указали, что соответствующее решение отражает растущую обеспокоенность Нью-Дели вмешательством канадских дипломатов во внутренние дела Индии и их участием в антииндийской деятельности.

На прошлой неделе власти Северной Македонии без объяснения причины объявили персонами нон грата трех дипломатов российского посольства в Скопье.

Ранее в США прокомментировали высылку дипломатов из России.