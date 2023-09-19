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В Варшаве выразили опасение, что Польша не сможет участвовать в решении будущего Украины

Rzeczpospolita: Польша может потерять возможность определять будущее Украины

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Global Look Press

Польша может не войти в число государств, решающих судьбу конфликта на Украине, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

В статье объясняется, что несмотря на то, что Варшава является важным союзником для Вашингтона, она не входит в число тех, с кем США придерживаются одних и тех же ценностей и принимают важнейшие решения.

Белый дом, считает автор статьи, начал обращать внимание на крупные внутриполитические скандалы в Польше, такие как попытка исключения оппозиционных сил из предвыборной гонки и преследование независимых СМИ. Именно это может привести к исключению Польши из числа стран, ответственных за судьбу Украины.

Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что Европейский союз (ЕС) должен принять решение о присоединении Киева к организации только после создания механизмов защиты регионального рынка от угроз, которые представляют собой поставки украинского зерна.

Глава ведомства отметил, что Варшава крайне обеспокоена отсутствием у руководства содружества желания обезопасить аграрно-промышленный комплекс европейских стран от украинского сельского хозяйства. В то же время Киев активно пытается вступить в ЕС, подчеркнул он.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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