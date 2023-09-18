Власти США арестовали гражданина РФ по обвинению в закупках в обход санкций

51-летний гражданин России Максим Марченко, проживающий в Гонконге, был арестован властями США по обвинению в закупках американской микроэлектроники двойного назначения в обход санкций. Об этом сообщает американское министерство юстиции.

По версии правоохранительных органов США, Марченко использовал сеть зарубежных подставных компаний для доставки в Россию американских технологий двойного назначения в нарушение американского законодательства. В частности, им приобретались крупные партии OLED-микродисплеев, которые могут быть использованы в приборах ночного видения или оптических прицелах.

Марченко обвиняется в заговоре с целью обмана США, в сговоре с целью отмывания денег, в сговоре с целью контрабанды из США, контрабанде товаров, отмывании денег, в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, мошенничестве с использованием электронных средств связи. За все это россиянину грозит лишение свободы сроком до 100 лет.

Американский суд вынес постановление об аресте Марченко. Расследованием его дела занимаются ФБР и министерство торговли США.

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Ранее Минфин США расширил санкции против России.