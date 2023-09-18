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В США прокомментировали запрет стран Европы на ввоз зерна с Украины

Белый дом: запрет на ввоз зерна с Украины — суверенное решение стран Европы

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Andrew Harnik/AP

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не считает правильным оказывать давление на страны Европы из-за их суверенного решения отказаться от импорта украинского зерна, передает РИА Новости.

На брифинге в Нью-Йорке он сообщил, что в США в курсе обеспокоенности ряда европейских партнеров насчет импорта украинского зерна.

«Это суверенные решения... Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?» — сказал Кирби.

Он добавил, что Вашингтон хотят видеть украинское зерно на мировом рынке, и вновь призвал к возобновлению зерновой сделки.

18 сентября Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии (ЕК) по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них.

Киев направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против трех европейских государств, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна.

Ранее в Польше назвали основную причину претензий к Украине.

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