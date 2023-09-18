Сестру Ким Чен Ына назвали самой опасной женщиной в мире

США и другим странам не стоит недооценивать заместителя главы отдела ЦК северокорейской Трудовой партии, сестру лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, передает Fox News. Как заявил телеканалу эксперт по Северной Корее Сун Юн Ли, к ней нужно относиться предельно серьезно.

«Ким Ё Чжон сегодня действительно является самой опасной женщиной в мире за всю корейскую историю, а возможно, и за всю мировую историю. Хотя она относительно молода — в конце сентября ей исполняется 36 лет — к ней следует относиться очень серьезно», — пояснил эксперт.

Он добавил, что Ким Ё Чжон вызывает особую тревогу, поскольку она, вероятно, имеет власть над ядерным арсеналом Северной Кореи вместе с Ким Чен Ыном. Сун Юн Ли подчеркнул, что сестра лидера КНДР амбициозна, умна и безжалостна.

«Ким Ё Чжон занимает уникальное влиятельное положение в иерархии своей страны», — заключил эксперт.

Ранее сестра Ким Чен Ына пригрозила США ответом на попытку «тронуть КНДР».