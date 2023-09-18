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Спикер парламента Крыма предложил создать в квартире Зеленского музей борьбы с нацизмом

В Крыму предложили создать в квартире Зеленского музей борьбы с нацизмом

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил создать в национализированной квартире украинского президента Владимира Зеленского музей борьбы с нацизмом. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, это было бы «неплохое решение, чтобы на все века сделать прививки от нацизма» и показать, «к чему может привести судьба взорвавшегося авантюриста».

Ранее Константинов в своем Telegram-канале сообщил, что в скором времени на продажу будет выставлено около 100 национализированных объектов, принадлежащих ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским предпринимателям.

По его словам, речь идет о жилых помещениях, объектах санаторно-курортного назначения, торговых и коммерческих помещениях. Среди них и квартира Зеленского.

Благодаря продаже этого имущества казна Крыма пополнится более чем на 800 миллионов рублей.

Константинов добавил, что в республике продолжают находить объекты имущества, которые принадлежат украинским бизнесменам, чтобы впоследствии передать их «порядочным собственникам».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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