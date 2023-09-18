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Власти Польши обвинили оппозицию в готовности отдать России половину страны при конфликте

Министр Блащак обвинил оппозицию в готовности отдать России половину Польши

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Depositphotos

Власти Польши утверждают, что нынешняя оппозиция во времена премьерства их лидера Дональда Туска была готова отдать России половину страны в случае конфликта. Польский министр обороны Мариуш Блащак опубликовал ролик, в котором демонстрирует первую страницу рассекреченных документов от 2011 года с планом отступления армии за реку Вислу в случае прихода российских военных, передает газета Rzeczpospolitej.

По словам Блащака, утвержденный тогдашним главой минобороны Польши Богданом Клихом план предусматривал, что самостоятельная оборона республики длилась бы две недели до прибытия союзных войск. План предполагал остановить российские войска «на концах рек Висла и Вепш», а также сохранить плацдармы на правом берегу Вислы в районе Грудзёндз — Торунь — Быдгощ и Отвоцк — Гарволин — Рыки.

Rzeczpospolitej связывает данное заявление со скорыми парламентскими выборами в Польше, где главным оппонентом действующей власти является «Гражданская платформа» Дональда Туска.

При этом сам Клих подтвердил подлинность документа. Он заявил, что планы обороны были созданы на основе Политической и стратегической оборонной директивы.

На прошлой неделе стало известно, что Польша построит 172 км электронного барьера на границе с Белоруссией по реке Буг.

Ранее в Польше неизвестный в костюме елки порезал шины у 21 автомобиля.

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