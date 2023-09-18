В Польше считают, что Шольц порвал отношения с Россией

ФРГ сбросила свой «идеологический корсет» в отношениях с Россией, в стране начали понимать, что Берлин должен взять на себя большую ответственность за безопасность Европы на фоне крупномасштабного конфликта на Украине. Об этом пишут главный редактор Gazeta Wyborcza Адам Михник и обозреватель Бартош Велиньский для немецкой газеты Die Welt.

«Шольц в своем хладнокровном, деловом стиле порвал с бесславным многолетним наследием [политики в отношении Москвы]. Это означает, что старые связи с Кремлем не вернутся тем более, что Евросоюз прекрасно обходится без российского газа, нефти и газа, угля», — говорится в тексте.

Мнение о том, что «Россия представляет угрозу, от которой необходимо защищаться, больше не является табу в регионе между Рейном и Одером», следует из материала.

Как пишут авторы текста, «возврат к восточной политике Германии времен Вилли Брандта (политика руководства ФРГ по сближению с ГДР и с социалистическими государствами Восточной Европы во времена «холодной войны». — «Газета.Ru») более невозможен».

Ранее Шольц заявил, что условием для мирных переговоров по ситуации на Украине является вывод российских войск с украинских территорий.

До этого на саммите G20, как написал немецкий журнал Der Spiegel, Шольц избегал взаимодействия с Лавровым: не захотел пожимать министру руку, обмениваться приветствиями. Позже канцлер ФРГ назвал это обычным событием и выразил сомнение в том, что кто-либо из участников саммита воспринял выступление российского министра всерьез.

Ранее в бундестаге предложили отменить санкции против РФ из-за эффекта бумеранга.